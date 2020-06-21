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Dünya yıldızı isimden 'a müjde!

'ta ile yolların ayrılmasının ardından kaleci arayışları devam ediyor. Sezonun kalan bölümüne Ersin Destanoğlu ile devam eden , bu bölgeye adı tartışılmayacak bir ismi arıyordu. Beşiktaş'a müjde 'den geldi.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 12:57 Son Güncelleme: 21.6.2020 13:02 ABONE OL
Dünya yıldızı isimden Beşiktaş'a müjde!

Alman kalecisi 'la yollarını ayıran , yeni sezon için kaleci arayışlarına başlamıştı.

Dünya yıldızı isimden Beşiktaş'a müjde!

Siyah-beyazlı takımın gündeminde ise İngiliz file bekçisi 'ın olduğu iddia ediliyordu.

Dünya yıldızı isimden Beşiktaş'a müjde!

İngiliz basını deneyimli eldivenle ilgili flaş bir haberi duyurdu.

Dünya yıldızı isimden Beşiktaş'a müjde!

'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Burnley, 'a 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirdi. Kalecinin yeni takım arayışına başladığı kaydedildi.

Dünya yıldızı isimden Beşiktaş'a müjde!

33 yaşındaki İngiliz eldiven, kariyerinde , Torino, ve Burnley gibi takımların formalarını giydi.

Dünya yıldızı isimden Beşiktaş'a müjde!

Kariyerinde önemli başarılar barındıran tecrübeli file bekçisi, ile 75 maça çıktı.

Dünya yıldızı isimden Beşiktaş'a müjde!
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Dünya yıldızı isimden Beşiktaş'a müjde!
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