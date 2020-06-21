Dünya yıldızı isimden Beşiktaş'a müjde!

Alman kalecisi Loris Karius'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni sezon için kaleci arayışlarına başlamıştı.
İngiliz basını deneyimli eldivenle ilgili flaş bir haberi duyurdu.
Daily Mail'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Burnley, Joe Hart'a 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirdi. Kalecinin yeni takım arayışına başladığı kaydedildi.
33 yaşındaki İngiliz eldiven, kariyerinde Manchester City, Torino, West Ham United ve Burnley gibi takımların formalarını giydi.
Kariyerinde önemli başarılar barındıran tecrübeli file bekçisi, İngiltere Milli Takımı ile 75 maça çıktı.