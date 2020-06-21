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Emre tribünde sportif direktörlüğe hazırlanıyor! İşte o görüntü

Ziraat yarı final rövanş maçında Sörloth ile girdiği tartışma sonrası kırmızı kart gören ve 'in 28. haftasındaki maçında cezalı duruma düşen , maç esnasında tribünde böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 19:14 Son Güncelleme: 21.6.2020 19:24 ABONE OL
Emre tribünde sportif direktörlüğe hazırlanıyor! İşte o görüntü

Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18:30'da başlayan karşılaşmada Fırsat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlendi.

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEN DESTEK OLDU
Sarı-lacivertlilerde, kaptan Emre Belözoğlu, kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamazken, takım arkadaşlarına tribünden destek oldu. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Belözoğlu, sahadaki yerini alamazken, mücadeleyi tribünden takip etti. Emre Belözoğlu'nun tribünde elinde not defteriyle oturduğu görüldü.

İşte o görüntü...

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Emre tribünde sportif direktörlüğe hazırlanıyor! İşte o görüntü
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