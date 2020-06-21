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Galatasaraylı Mariano ve Ahmet Çalık maçında yok!

'in 28'inci haftasında sahasında FK ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 45'inci dakikasında sarı-kırmızılıların futbolcusu Mariano gördü ve maçında cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 56'ıncı dakikasında Ahmet Çalık da kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Kritik karşılaşmada Ahmet Çalık da forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 22:06 Son Güncelleme: 21.6.2020 22:24 ABONE OL
Galatasaraylı Mariano ve Ahmet Çalık Başakşehir maçında yok!

Süper Lig'in 28'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Zorlu karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı sağ beki Mariao sarı kart ile cezalandırıldı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Yıldız futbolcu gördüğü bu kartın ardından cezalı duruma düştü.

Marcao, Muslera, Andone, Luyindama gibi yıldızları sakat olan Galatasaray, zorlu Başakşehir maçına Mariano'dan da yoksun çıkacak.

AHMET ÇALIK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Zorlu karşılaşmanın 56'ıncı dakikasında Ahmet Çalık kırmızı kart gördü. Kaleci Okan ile karşı karşıya kalan rakibini düşüren futbolcu direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Ahmet Çalık da Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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Galatasaraylı Mariano ve Ahmet Çalık Başakşehir maçında yok!
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