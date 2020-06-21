Süper Lig'in 28'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Zorlu karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı sağ beki Mariao sarı kart ile cezalandırıldı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK



Yıldız futbolcu gördüğü bu kartın ardından cezalı duruma düştü.

Marcao, Muslera, Andone, Luyindama gibi yıldızları sakat olan Galatasaray, zorlu Başakşehir maçına Mariano'dan da yoksun çıkacak.

AHMET ÇALIK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Zorlu karşılaşmanın 56'ıncı dakikasında Ahmet Çalık kırmızı kart gördü. Kaleci Okan ile karşı karşıya kalan rakibini düşüren futbolcu direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Ahmet Çalık da Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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