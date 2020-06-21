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'a coşkulu uğurlama!

Şampiyonluk mücadelesi veren 'in 28'inci haftasında karşılaşacağı maçı için Alanya'ya gitti. Bordo-mavili taraftarlar 'nden havalimanına hareket eden takımı yine yalnız bırakmadı.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 20:04 ABONE OL
Trabzonspor'a coşkulu uğurlama!

Trabzonspor Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan bordo-mavililer zorlu mücadele için Alanya'ya gitti.

Bordo-mavili taraftarlar takımını Fenerbahçe maçından önce olduğu gibi yine meşaleler eşliğinde uğurladı.

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İŞTE TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız maç öncesi taraftarlarımız takımımızı uğurladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden havalimanına hareket eden kafilemize taraftarımız meşaleler, marşlar ve pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.


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Trabzonspor'a coşkulu uğurlama!
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