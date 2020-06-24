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'a kötü haber! Teklif reddedildi

'da Marcao ve Luyindama'nın sakatlığının ardından yedek stoper eksikliği gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılılar bu bölgede kendi pozisyonları olmamalarına rağmen Donk ve Lemina'yı kullanmıştı. Aslan, hem bu sıkıntıyı yeniden yaşamamak için, hem de olası bir ayrılma ihtimaline karşı sürpriz bir isme teklif götürmüştü. Ancak Galatasaray'ın teklifi reddedildi.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 08:33 Son Güncelleme: 24.6.2020 08:45 ABONE OL
Galatasaray'a kötü haber! Teklif reddedildi

, Luyindama ve Marcao'nun ayrılma ihtimaline karşı stoper arıyor. Ayrıca 'ın da gönderilmesi planlanıyor.

Galatasaray'a kötü haber! Teklif reddedildi

'ın Velez'in Perulu stoperi 'ı istediği hatta teklif bile yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'a kötü haber! Teklif reddedildi

Peru'nun Libero gazetesi 24 yaşındaki sol stoper için sarı-kırmızılıların 3.5 milyon dolar önerdiğini ancak kulübün olumsuz yanıt verdiğini yazdı.

Galatasaray'a kötü haber! Teklif reddedildi

Gazetenin iddiasına göre; Velez, Abram'ı satmak için 8 milyon dolar istiyor. 'nın America takımı ile de görüşme halinde...

Galatasaray'a kötü haber! Teklif reddedildi

Ancak Abram'ın Avrupa'da oynamak istemesi, Velez'i pazarlık konusunda zor durumda bırakıyor.

Galatasaray'a kötü haber! Teklif reddedildi

1 SENESİ KALDI

bu sezon 19 maçta forma giydi. Sözleşmesi de bir yıl sonra sona eriyor. (Fotomaç)

Galatasaray'a kötü haber! Teklif reddedildi
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Galatasaray'a kötü haber! Teklif reddedildi
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