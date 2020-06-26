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'ye transferde kötü haber!

Son dakika haberleri... 'dan Mert Hakan Yandaş'ı 'ın elinden alarak transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son verecek bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertli takım, takviye çalışmalarına devam ediyor. Listesine Roma'da forma giyen yıldız ismi alan Kanarya'ya kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.6.2020 08:07 Son Güncelleme: 26.6.2020 08:09 ABONE OL
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

ve 'ye transferde kötü haber. Sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nın 'i yeni sezon kadrosunda görmeyi çok istediği belirtilmişti.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

İtalyanca bilen Emre, sadece Mert ile değil Romalı yöneticilerle de bizzat görüşmeye hazırlandığı gelen haberler arasındaydı. ise 'i ara döneminde de istemiş ancak Roma bırakmamıştı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

İtalyan ekibinin Mert'i kiralamaya sıcak bakması, iki yeniden harekete geçirmeyi planlarken, 'dan ve 'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 23 yaşındaki futbolcunun yolunda olduğunu takipçilerine aktardı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Kumbulla'yı Lazio'ya vermeyi planlayan ve arayışa geçen Verona'nın Mert transferinde ısrarcı olduğu, Roma ile satın alma opsiyonlu kiralama için anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Anlaşmanın sağlanması halinde 23 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonlu olarak 'ya kiralanması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Fanatik'in haberine göre 'e yakın isimler, oyuncunun 'ye dönmeye sıcak bakmadığını belirtiyor. Geçen sezon Geçlerbirliği'nden 3 milyon Euro bedelle Roma'ya tranfser olan 23 yaşındaki milli stoper 5 Serie A maçında forma şansı bulmuştu.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
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