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'dan için flaş hamle! Tazminat...

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takım 'da forma giyen ile her konuda anlaştı ve ön protokol imzaladı. Ancak son anda devreye giren araya girdi ve transferi bozarak 'ı kadrosuna kattı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.6.2020 09:40 Son Güncelleme: 26.6.2020 09:46 ABONE OL
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

- - üçgeninde bomba bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip gözünü kararttı ve harekete geçti.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

HUKUK SAVAŞI BAŞLIYOR
Ve transferi mahkemeye taşınıyor! ön protokol imzaladığı futbolcunun ile anlaşması üzerine hukuki yollara başvurma kararı aldı.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

5 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT DAVASI
Sarı kırmızılılar, 'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacak.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

TRANSFERİN PERDE ARKASI
İşte , ve üçgenindeki sürecinin perde arkası...

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

ÖN PROTOKOL YAPILMIŞTI
, Aralık ayında ile anlaştı ve oyuncu ile ön protokol dahi yapıldı.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

CEZAİ HÜKÜMLER BELLİYDİ
Menajeri ile birlikte yapılan sözleşmede 'ın alacağı ücretten, imza parasına hatta cezai hükümler dahi yer aldı.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

MENAJERE 150 BİN TL
Ve sarı kırmızılılar anlaşmanın ardından menajerine 150 bin TL'lik bir ödeme yaptı.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

HAZİRAN'DA 500 BİN EURO İMZA PARASI
Ancak imzalanan protokole göre 'ın futbolcuya Haziran'da 500 bin Euro'luk imza parası yatırması gerekiyordu.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

GALATASARAY İMZA PARASINI ÖDEMEDİ
Sarı kırmızılılar corona virüs pandemi nedeniyle sezon devam ettiği için bu durumun 'etik' olmayacağını belirterek parayı sezon bitiminde menajeri 'a ödemek istedi.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ
Menajeri ise 'nin girişimi üzerine 'dan yeni teklif ve kontrat şartlarına iyileştirme yapıp yapmayacağını sordu.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

GALATASARAY ŞARTLARI İYİLEŞTİRMEDİ
Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılılar ise buna imzalanan ön protokol ve el sıkıştıklarını ifade edip olumsuz yanıt verdi.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

FENERBAHÇE İLE ANLAŞINCA HAREKETE GEÇİLDİ
'ın da bu durum ve cazip teklifi üzerine tercihini değiştirip Fenerahçe ile anlaşması 'ı harekete geçirdi.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

KULÜP AVUKATLARI ARAŞTIRDI
Sarı kırmızılılar, kulüp avukatları ile görüştü ve sözleşme detayları en ince ayrıntısına kadar incelendi, araştırıldı.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

CEZAİ HÜKÜMLER DEVREYE SOKULACAK
ve menajeri ile yapılan ön protokoldeki cezai hükme devreye sokma kararı aldı.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

38.4 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT
'ın 'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacağı ortaya çıktı.

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Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...
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