Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş için flaş hamle! Tazminat...

Galatasaray - Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe üçgeninde bomba bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip gözünü kararttı ve harekete geçti.
HUKUK SAVAŞI BAŞLIYOR
Ve Mert Hakan Yandaş transferi mahkemeye taşınıyor! Galatasaray ön protokol imzaladığı futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşması üzerine hukuki yollara başvurma kararı aldı.
5 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT DAVASI
Sarı kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacak.
TRANSFERİN PERDE ARKASI
İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş üçgenindeki transfer sürecinin perde arkası...
ÖN PROTOKOL YAPILMIŞTI
Galatasaray, Aralık ayında Mert Hakan ile anlaştı ve oyuncu ile ön protokol dahi yapıldı.
CEZAİ HÜKÜMLER BELLİYDİ
Menajeri Erkan Afacan ile birlikte yapılan sözleşmede Mert Hakan'ın alacağı ücretten, imza parasına hatta cezai hükümler dahi yer aldı.
MENAJERE 150 BİN TL
Ve sarı kırmızılılar anlaşmanın ardından menajerine 150 bin TL'lik bir ödeme yaptı.
HAZİRAN'DA 500 BİN EURO İMZA PARASI
Ancak imzalanan protokole göre Galatasaray'ın futbolcuya Haziran'da 500 bin Euro'luk imza parası yatırması gerekiyordu.
GALATASARAY İMZA PARASINI ÖDEMEDİ
Sarı kırmızılılar corona virüs pandemi nedeniyle sezon devam ettiği için bu durumun 'etik' olmayacağını belirterek parayı sezon bitiminde menajeri Erkan Afacan'a ödemek istedi.
FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ
Menajeri ise Fenerbahçe'nin girişimi üzerine Galatasaray'dan yeni teklif ve kontrat şartlarına iyileştirme yapıp yapmayacağını sordu.
GALATASARAY ŞARTLARI İYİLEŞTİRMEDİ
Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılılar ise buna imzalanan ön protokol ve el sıkıştıklarını ifade edip olumsuz yanıt verdi.
FENERBAHÇE İLE ANLAŞINCA HAREKETE GEÇİLDİ
Mert Hakan'ın da bu durum ve cazip teklifi üzerine tercihini değiştirip Fenerahçe ile anlaşması Galatasaray'ı harekete geçirdi.
KULÜP AVUKATLARI ARAŞTIRDI
Sarı kırmızılılar, kulüp avukatları ile görüştü ve sözleşme detayları en ince ayrıntısına kadar incelendi, araştırıldı.
CEZAİ HÜKÜMLER DEVREYE SOKULACAK
Mert Hakan ve menajeri Erkan Afacan ile yapılan ön protokoldeki cezai hükme devreye sokma kararı aldı.
38.4 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT
Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacağı ortaya çıktı.