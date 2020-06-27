Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

'de stopere milli yıldız!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , genç yıldızların yanı sıra ilk bombayı ile patlatmıştı. Çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de hedef, bu defa stoper bölgesi... Sol bek için 'tan isminin geçtiği Kanarya'da, stoper bölgesi için favori ... Sarı-lacivertliler Brezilyalı stoperi tamamlaması için milli yıldızla da görüşmelere başladı.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 09:56 Son Güncelleme: 27.6.2020 10:10 ABONE OL
Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

ekiplerinden yaz sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

Kanarya'da bu sezon kötü gidişatın ardından ile yollar ayrılmış, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından takım sezon sonuna 'a emanet edilmişti. Yeni sezonda 'yi kimin çalıştıracağı ise şimdiden büyük merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

Teknik direktör çalışmalarına devam eden 'de tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu da konusuna el attı.

Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

Ezeli rakibi 'ın elinden 'ı kapan sarı-laciverliler transferde adeta şaha kalktı.

Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

Bu doğrultuda Roma'nın Brezilyalı stoperi için girişimlerini sürdüren savunmasını bir de yerli yıldızla takviye etmek istiyor.

Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, formasını giyen 'ın transferi için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

Alınan bilgilere göre , milli futbolcu ve menajeriyle temasa geçti.

Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

Ancak 'in Ömer'i Dortmund'tan kiralarken yaptığı bir anlaşma engel oluşturdu.

Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

Anlaşmaya göre sezon sonunda tecrübeli yıldızın bonservisini almak zorunda. Ancak Alman kulübü, Ömer'in performansından memnun değil.

Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

Bu nedenle 'in milli stoperin bonservisini aldıktan sonra yönetimiyle masaya oturabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

Bu sezon Bundesliga'da 10 maça çıkan 'ın piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu da ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!

27 kez A 'ın formasını giyen son yıllarda sakatlıkları ile gündeme geldi.

Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de stopere milli yıldız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA