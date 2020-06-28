CANLI | Başakşehir - Galatasaray

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren müsabakada Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Pandemi sonrası çıktığı 2 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertliler, hem seriyi sürdürmek hem de Trabzonspor'la olan puan farkını açmanın planlarını yapıyor. Corona virüsünün ardından yeniden başlayan ligde, çıktığı 2 mücadeleden sadece 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılıların ise yarışa tutunmak için tek şansı galibiyet.

Süper Lig'de Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir'in 59, Fatih Terim'in öğrencilerinin ise 51 puanı var. Başakşehir ile Galatasaray arasındaki zorlu karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli.

Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Onyekuru, Feghouli.



G.SARAY'A BAŞAKŞEHİR'DE RAHAT YOK...

Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, bir maçta ise rakibine mağlup oldu. 1 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Okan Buruk'un takımı bu müsabakalarda sarı-kırmızılı ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Turuncu-lacivertliler, son olarak Galatasaray'la ligde geçtiğimiz sezonun 16. haftasında karşılaşmış ve maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

SKRTEL CEZALI

Medipol Başakşehir'de Galatasaray mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek.

TERİM ÜSTÜN...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Buruk ise Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırıyordu.

İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in öğrencileri 3 kez kazanırken, Okan Buruk'un talebeleri ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 1 mücadele ise beraberlikle sonlandı. Geride kalan karşılaşmalarda iki takım da 9'ar kez gol sevinci yaşadı.