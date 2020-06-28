Galatasaray'da sakatlar kervanına Lemina da katıldı

Galatasaray'ın sakatlık kabusu Medipol Başakşehir maçında da devam etti.
Sarı-kırmızılılarda Ahmet Çalık'ın cezalı olduğu maçta stopere çekilen Mario Lemina, karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lemina'nın yerine 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı sahaya sürdü.Falcao bu sezon tam 16 maç kaçırdı!
Daha önce Konyaspor maçında son dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 2. kez şans bulmuş oldu.
Galatasaray'da Marcao sezonu kapattı, Luyindama'ya lisans çıkarılmadı ve Ahmet Çalık da kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.
İŞTE GALATASARAY'DAKİ SAKAT FUTBOLCULAR:
Luyindama
Marcao
Muslera
Falcao
Andone
Lemina