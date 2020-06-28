Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Devre arasında kadrosuna Da Costa ve Messias gibi iki stoper kazandırmasına rağmen savunmaya liderlik edebilecek bir ismin boşluğunu hisseden Bordo-Mavililer, bu eksiği Marcelo ile kapatma fikrinde.