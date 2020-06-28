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'dan flaş hamlesi!

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan , transferde de buna göre hamleler yapıyor. Gelecek sezon takımı daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ekibi, formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız ismi gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 12:18 Son Güncelleme: 28.6.2020 12:23 ABONE OL
Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!

Pandemi nedeniyle lige verilen ara döneminde çalışmalarına start veren , ilk olarak 'un genç oyuncuları Anıl Başaran ve Aly Malle ile söz kesti.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!

Devamında Altınordu'nun 19 yaşındaki kalecisi Taha Tepe için anlaşma sağlanırken, Avrupa'da da temaslar sürüyor.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!

Oldukça geniş bir liste üzerinden yürüyen Bordo-Mavililer, radarındaki oyuncular için nabız yokluyor.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!

Futbolcuların ekonomik beklentileri, sözleşme durumu gibi pek çok kriteri araştıran , önemli isimleri en uygun şartlarda kadrosuna katmak amacında.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!

7 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Fırtına'nın hedefindeki oyunculardan biri de Marcelo. 'ın eski stoperi, 2017'de 7 milyon Euro karşılığında Fransız ekibine gitmişti.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!

'da daha önce taraftarlar ile karşı karşıya gelen ve bu süreçte Başkan ile arası açılan 33 yaşındaki Marcelo, 1 sene sözleşmesi olmasına rağmen yaz döneminde ayrılmayı planlıyor.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!

Yönetimi, bonservis konusunun çözülmesi halinde Marcelo için daha somut hamleler yapacak.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Devre arasında kadrosuna Da Costa ve Messias gibi iki stoper kazandırmasına rağmen savunmaya liderlik edebilecek bir ismin boşluğunu hisseden Bordo-Mavililer, bu eksiği Marcelo ile kapatma fikrinde.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!

Ancak listede başka alternatiflerin de bulunduğu öğrenildi. Fanatik'in haberine göre bu transferde, muhtemel şampiyonluk durumu ve CAS'tan gelecek habere göre Şampiyonlar Ligi yolunun açılması da kilit rol oynayacak.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!

BU SEZON 29 MAÇ OYNADI

Pandemi nedeniyle tatil edilen Ligi'nde Marcelo bu sezon 17 maça çıktı. Diğer kulvarlarda ise 12 karşılaşmada görev yaptı.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!
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Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!
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