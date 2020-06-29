Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda Turan'ın Barcelona kariyeri sona erdi

'ın kariyeri sona erdi

'dan 'e giden, Madrid'de gösterdiği performansla da dünya devi 'ya olan 'ın, Katalon ekibindeki macerası son buldu. 2015 yılında gittiği Barça'da beklentileri karşılayamayan milli futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Deneyimli yıldız serbest oyuncu statüsüne geçti.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 01:04 Son Güncelleme: 30.6.2020 01:05 ABONE OL
Arda Turan'ın Barcelona kariyeri sona erdi

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, başarılı geçen Madrid döneminin ardından 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atmıştı. Yıldız ismin Barça kariyeri sona erdi.

Milli futbolcunun Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla son bulurken, yıldız isim serbest kaldı.

BEKLENENİ VEREMEDİ
2018'in ocak ayında kiralık olarak geldiği Başakşehir'de bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcu, 2020'nin ocak ayında turuncu-lacivertli ekipten ayrılmıştı.

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Barcelona tarafından idmanlara bile çağrılmayan ve 6 aydır futbola uzak kalan Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı merak konusu.

Arda Turan 2.5 yıllık Barcelona kariyerinde toplam 55 resmi maça çıkarken, 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması: Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarındaki o detay bugün belli olacak! "6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve..."
TYT, AYT, YDT 2020 YKS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM ile sorgula! 2020 YKS soruları ve cevapları yayınlandı!
Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...
Oyuncu Selin Demiratar sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile iş adamı Mehmet Ali Çebi gizlice evlendi!
Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Emre Kılınç..."
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 28 Haziran Pazar Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?
Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!
Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!
Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Turan'ın Barcelona kariyeri sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA