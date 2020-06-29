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'den 2 bomba birden!

'de gelecek sezon şampiyonluk hedeflenirken, kadro da buna göre oluşturulmaya çalışılıyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda iki yıldızı gözüne kestirdi. Fenerbahçe, ilk hedefi Kenan Kaaman olarak belirlerken bu transferde rakip Sevilla... Kanarya, Kenan'ın yanında bir başka sürpriz isim için de girişimlerine başladı.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 08:51 Son Güncelleme: 29.6.2020 08:53 ABONE OL
Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden!

çalışmalarını sürdüren 'den 2 bomba transfer hamlesi birden geliyor.

Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden!

Milli yıldızımız 'ın takımı Düsseldorf, Bundesliga'da küme düşerken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "Takım küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi Sarı-Lacivertliler'i harekete geçirdi.

Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden!

Takvim'in haberine göre; kısa süre içinde Kenan için teklif yapacak.

Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden!

FENERBAHÇE ELİNİ ÇABUK TUTUYOR

Sevilla ile de adı anılan 26 yaşındaki forvet için elini çabuk tutmayı planlıyor. Kenan transferinin 2 milyon Euro'luk çıkış bedelinin yatırılarak bitirilmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden!

2. LİG'DE OYNAMAK İSTEMİYOR

Kenan'ın kariyerine 2. Lig'de devam etmek istemediği ve Düsseldorf'dan ayrılmak istediği biliniyor. Milli futbolcu bu yüzden kariyerine 'de devam etmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden!

Düsseldorf'tan Kenan'ı isteyen , aynı takımdan için de nabız yoklayacak.

Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden!
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Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden!
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