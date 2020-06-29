Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Emre Kılınç..."

"Emre Kılınç'la, Sivas'ta çok iyi bir arkadaşlık kurduk ve bu durum, saha içinde de başarılı olmamızı sağladı. Futbolda iyi ikililer, her zaman iyi iş yapar ve takıma da büyük katkı sağlar. Bir futbolcu olarak onun da yanımda olmasını isterim"