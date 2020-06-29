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'dan 'na flaş sözler! "Emre ..."

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren , genç oyuncuları kadrosuna katarken ilk büyük bombayı Yandaş ile patlatmıştı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın da doğruladığı bu transferin ardından gözler, geçmişte Fenerbahçeli olduğunu itiraf eden Emre 'a çevrilmişti. , bu konuda 'na flaş sözler söyledi...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 08:31 Son Güncelleme: 29.6.2020 08:39 ABONE OL
Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! Emre Kılınç...

'de çalışmaları son sürat devam ediyor. Gelecek sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler adımlarını buna göre atıyor.

Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! Emre Kılınç...

İlk olarak genç oyuncları kadrosuna katmaya başlayan , ilk bombasını Yandaş ile patlatmıştı.

Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! Emre Kılınç...

Kanarya, ezeli rakibi 'ın prensip anlaşmasına vardığı isme imza attırmıştı.

Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! Emre Kılınç...

Sarı-Lacivertliler'in, 'ın elinden kaptığı Yandaş'tan sonra diğer hedefinin, yine Galatasaray'ın da gündeminde olan Mert'in Sivasspor'dan takım arkadaşı olan Emre olduğu öğrenilmişti.

Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! Emre Kılınç...

Gelecek sezon sportif direktör koltuğuna oturması beklenen 'nun, Mert'in transferinin ardından için de harekete geçeceği öğrenildi.

Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! Emre Kılınç...

Şu an kiralık olarak takımda tutulan ve yüksek maliyeti sebebiyle gelecek sezon da takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olan Garry Rodrigues'in yerine kanatta düşünüldüğü öğrenilen Emre için yakın arkadaşı 'ın devreye girdiği bildirildi.

Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! Emre Kılınç...

'İYİ İKİLİLER İŞ YAPAR'

Mert'in, kendisini ikna eden Kanarya'nın kaptanı 'ya şunları söylediği öğrenildi;

Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! Emre Kılınç...

"Emre 'la, Sivas'ta çok iyi bir arkadaşlık kurduk ve bu durum, saha içinde de başarılı olmamızı sağladı. iyi ikililer, her zaman iyi iş yapar ve takıma da büyük katkı sağlar. Bir futbolcu olarak onun da yanımda olmasını isterim"

Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! Emre Kılınç...

Fanatik'in haberine göre 'de şampiyon olmak adına yepyeni bir yapılanmaya gidecek olan 'de 'nun da Mert'in bu sözleri sonrası adaşının transferi için daha istekli olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! Emre Kılınç...
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Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Emre Kılınç..."
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