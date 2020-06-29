Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

Vedat Muriqi'nin yanına skorer bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe aradığı ismi Süper Lig'de buldu.
Sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nde forma giyen ve bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan Gerson Rodrigues'i gündemine aldı.
"GELECEK PLANINIZ NE?"
Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi golcü futbolcunun menajerine "Gelecek planınız ne?" diye sorarak nabız yokladı.
BONSERVİSİ KİEV'DE BULUNUYOR
Ankaragücü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Portekiz ve Lüksemburg vatandaşı Rodrigues'in bonservisi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de bulunuyor.
25 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Oyuncunun halihazırdaki piyasa değeri 1.4 milyon Euro.
Santrfor pozisyonunun dışında her iki kanatta da görev alabilen Gerson Rodrigues, ocak ayındaki ara transferde 500 bin Euro kiralama bedeli karşılığında başkent temsilcisine geldi.
Gerson Rodrigues sürati, driplingleri, rakip savunmayı yıpratan ve oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncu olma özellikleriyle öne çıkıyor.
2. İSİM GAZİANTEP'TEN!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hakkında Ukrayna basınından da bir transfer iddiası geldi.
Golcü arayışında olan sarı-lacivertlilerin, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode için Shakhtar Donetsk'le masaya oturacağı yazıldı.
Haberde Emre Belözoğlu'nun futbolcu ile ilk görüşmeyi yaptığına da vurgu yapıldı.
Bonservisi 2.4 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Gaziantep'te forma giydiği maçlarda 10 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.