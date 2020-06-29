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'in 2 yıldızı daha 'ye!

çalışmalarını sürdüren , gözünü 'e dikmiş durumda. Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yıldız orta sahanın dışında Emre Kılınç, İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve ile de ilgileniyordu. Fenerbahçe, bu isimlerin yanında Süper Lig'in iki golcüsünü de listesine aldı.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 09:49 Son Güncelleme: 29.6.2020 09:52 ABONE OL
Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

Vedat Muriqi'nin yanına skorer bir isim etmek isteyen aradığı ismi 'de buldu.

Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nde forma giyen ve bonservisi 'de bulunan 'i gündemine aldı.

Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

"GELECEK PLANINIZ NE?"

Ajansspor'un haberine göre, yönetimi golcü futbolcunun menajerine "Gelecek planınız ne?" diye sorarak nabız yokladı.

Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

BONSERVİSİ KİEV'DE BULUNUYOR

Ankaragücü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Portekiz ve Lüksemburg vatandaşı Rodrigues'in bonservisi ekibi 'de bulunuyor.

Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

25 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Oyuncunun halihazırdaki piyasa değeri 1.4 milyon Euro.

Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

Santrfor pozisyonunun dışında her iki kanatta da görev alabilen , ocak ayındaki ara transferde 500 bin Euro kiralama bedeli karşılığında başkent temsilcisine geldi.

Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

Oyuncu, 'de çıktığı 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.


Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

sürati, driplingleri, rakip savunmayı yıpratan ve oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncu olma özellikleriyle öne çıkıyor.

Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

2. İSİM GAZİANTEP'TEN!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren hakkında basınından da bir transfer iddiası geldi.

Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

Golcü arayışında olan sarı-lacivertlilerin, FK'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode için 'le masaya oturacağı yazıldı.

Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

Haberde Emre Belözoğlu'nun futbolcu ile ilk görüşmeyi yaptığına da vurgu yapıldı.

Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!

Bonservisi 2.4 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 'te forma giydiği maçlarda 10 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!
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Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!
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