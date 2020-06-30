Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Afrika Uluslar Kupası'na corona engeli! 2022'ye ertelendi

Afrika Uluslar Kupası'na corona engeli! 2022'ye ertelendi

Dünyayı saran corona virüsü salgını son olarak Afrika Uluslar Kupası da etkiledi. (), Kamerun'da 2021 yılında yapılacak olan turnuvayı 1 yıl erteledi.

AA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 18:29 ABONE OL
Afrika Uluslar Kupası'na corona engeli! 2022'ye ertelendi

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kamerun'da düzenlenecek olan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı 2022 yılına erteledi.

CAF'tan yapılan açıklamada, 2021'deki turnuvanın 2022'nin ocak ayında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarı final aşamasında ertelenen CAF 2020 Şampiyonlar Ligi maçlarının tek maç eleme usulüyle Kamerun'da, Konfederasyon Kupası karşılaşmalarının ise Fas'ta oynanacağı belirtildi.

2020 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nın ise iptal edildiği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖSYM duyurdu: 2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı! KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar?
Son dakika haberi: Survivor'ın en çok konuşulan ikilisi için Acun Ilıcalı'dan ses kaydı açıklaması! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kaydı gündeme bomba gibi düştü
İrem Derici: Boy boy çocuklarımız olacak
Magazin camiasına bomba gibi düşen son dakika haberi: Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! "Kendi yatağımda aldatıldım"
1 milyon işyeri için yeni düzenleme! Yarın resmen başlıyor...
Son dakika haberi: Giresun'da kaybolan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu
Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!
Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...
Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması: Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarındaki o detay bugün belli olacak! "6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve..."
Prof. Dr. Gülden Ersöz: "Covid-19 ilk adımdı, yenileri geliyor"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Afrika Uluslar Kupası'na corona engeli! 2022'ye ertelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA