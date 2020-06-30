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deplasmanında tek golle kazandı! 1-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU)

1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda 'a konuk oldu. Timsah 1-0'lık skorla sahadan galip ayrılarak yönetiminde 2'de 2 yaptı.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 22:25 ABONE OL
Bursaspor Giresun deplasmanında tek golle kazandı! Giresunspor 1-0 Bursaspor MAÇ SONUCU

Yeni teknik direktörü İrfan Buz'la çıktığı ilk maçta Adanaspor'u mağlup eden Bursaspor, 31. hafta mücadelesinde konuk olduğu Giresunspor'u da 1-0 devirip yeni hocasıyla 2'de 2 yaptı.

Zorlu deplasmanda Timsah'ı zafere taşıyan gol 46. dakikada Özer Hurmacı'dan geldi. Maçın son dakikalarında ev sahibinde Mehmet Güven ve Muhayer Oktay, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bursaspor bu sonuçla puanını 52'ye yükseltip maç fazlasıyla Adana Demirspor'u geride bırakarak 3. sıraya tırmandı.

Play-off yolunda yara alan Giresunspor ise 44 puanda kaldı.

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Bursaspor Giresun deplasmanında tek golle kazandı! Giresunspor 1-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU)
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