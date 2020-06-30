Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

ÖMER FARUK ÖRNEĞİ

Dereağzı'nda genç yıldızlar arasında Ömer Faruk Beyaz'ın ayrı bir yeri var. Merih Demiral gibi elden kaçırılmaması için kulüpte herkesin üzerine titrediği 16 yaşındaki orta saha, altyapıdaki diğer gençlere de örnek oluyor. Milliyet'in haberine göre artık tamamen A takım kadrosunda olan Ömer Faruk, diğer gençlere rol model olmuş durumda.