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'den '' kararı!

Altyapıdan oyuncu çıkartamamasıyla ünlenen 'de, gibi bir futbolcunun da elden kaçırılması bardağı taşıran son damla olmuştu. Sarı-lacivertliler, bu doğruştuda 'Merih Demiral' planını harekete geçirme kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 10:31 Son Güncelleme: 30.6.2020 10:32 ABONE OL
Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

'de gelecek sezon planlaması başlarken, altyapıda da hareketlilik yaşanıyor. 'ı altyapı koordinatörlüğüne getiren sarı-lacivertliler, son 2 yılda yapılan düzenlemelerin artık meyvelerini toplamak istiyor.

Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

Dereağzı'nda yeni yapılan akademi binasından, takımların kadro planlamalarına kadar her şey organize edilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde altyapıdaki en önemli referans ise ...

Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

2016'da bedelsiz şekilde elden kaçırılan ve şu anda Avrupa'nın elit stoperleri arasına girmeye hazırlanan 'lu Merih gibi yeni bir potansiyelin yitirilmesi istenmiyor.

Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

A takımla iyi iletişim, raporlar, altyapıda takımlar arası koordinasyon, tesislerde fiziki şartların iyileştirilmesi, oyuncuların sosyal hayatlarının takibi, eğitimlerinin aksamaması ve yabancı dile teşvik ilk sıralarda geliyor.

Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

Ayrıca Dereağzı'nda potansiyelli gençlerin önü yine tıkanmıyor ama transferde özel bir çalışma yapılıyor. 19 yaşındaki forvet Yusuf Mert Tunç'un Portekiz'e gitmesindeki gibi gençlerin sözleşmelerine 'Geri alma' maddesi ekleniyor.

Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

Bu program dahilinde 'Yeni ' arayışındaki altyapıda gelecek vaat eden 3 stoper dikkat çekiyor. A takımla antrenmanlara çıkan, hatta artık maç kadrolarına dahi yazılan bu isimlerde önemli bir potansiyel görülüyor. İşte yeni stoperler;

Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

GÜRKAN BAŞKAN:

13 yaşından beri 'de olan 1 Nisan 2002 doğumlu Gürkan, U15, U17 ve U19 takımlarının kaptanlığını yaptı. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkan genç stoper 1.90 boyunda. maçında kadrodaydı. Bu hafta ise üniversite sınavı nedeniyle riske edilmedi.

Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

CENK ALPTEKİN:

Sol ayaklı olan 2001 doğumlu genç stoper, güçlü fiziğiyle sivriliyor. 1.92 boyundaki Cenk, A takımla antrenmanlara çıkıyor. Cenk'in topu oyuna sokuşu da takdir ediliyor.

Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

DENİZ YILMAZ:

2000 doğumlu , 1.89 boyunda. Her iki ayağını da kullanabilen genç stoper liderlik özelliği olan da bir isim ve tıpkı Gürkan ve Cenk gibi ciddi bir potansiyele sahip.

Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

ALTERNATİF İSİMLER HAZIR

Sarı-lacivertlilerde Dereağzı'nda bol alternatifli bir oyuncu havuzu bulunuyor. 17 yaşındaki doğumlu sol bek Mikael Askarov, yine 19 yaşındaki sol bek Ömer Çakı ve daha önce U17 takımında da oynayan 18 yaşındaki stoper Kemal Bayrak gibi isimler de gelecek için umut veriyor.

Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

ÖMER FARUK ÖRNEĞİ

Dereağzı'nda genç yıldızlar arasında Beyaz'ın ayrı bir yeri var. gibi elden kaçırılmaması için kulüpte herkesin üzerine titrediği 16 yaşındaki orta saha, altyapıdaki diğer gençlere de örnek oluyor. Milliyet'in haberine göre artık tamamen A takım kadrosunda olan Ömer Faruk, diğer gençlere rol model olmuş durumda.

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Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!
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