Fenerbahçe'den 'Merih Demiral' kararı!

Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması başlarken, altyapıda da hareketlilik yaşanıyor. Tahir Karapınar'ı altyapı koordinatörlüğüne getiren sarı-lacivertliler, son 2 yılda yapılan düzenlemelerin artık meyvelerini toplamak istiyor.
Dereağzı'nda yeni yapılan akademi binasından, takımların kadro planlamalarına kadar her şey organize edilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde altyapıdaki en önemli referans ise Merih Demiral...
2016'da bedelsiz şekilde elden kaçırılan ve şu anda Avrupa'nın elit stoperleri arasına girmeye hazırlanan Juventus'lu Merih gibi yeni bir potansiyelin yitirilmesi istenmiyor.
A takımla iyi iletişim, raporlar, altyapıda takımlar arası koordinasyon, tesislerde fiziki şartların iyileştirilmesi, oyuncuların sosyal hayatlarının takibi, eğitimlerinin aksamaması ve yabancı dile teşvik ilk sıralarda geliyor.
Ayrıca Dereağzı'nda potansiyelli gençlerin önü yine tıkanmıyor ama transferde özel bir çalışma yapılıyor. 19 yaşındaki forvet Yusuf Mert Tunç'un Portekiz'e gitmesindeki gibi gençlerin sözleşmelerine 'Geri alma' maddesi ekleniyor.
Bu program dahilinde 'Yeni Merih Demiral' arayışındaki altyapıda gelecek vaat eden 3 stoper dikkat çekiyor. A takımla antrenmanlara çıkan, hatta artık maç kadrolarına dahi yazılan bu isimlerde önemli bir potansiyel görülüyor. İşte yeni stoperler;
GÜRKAN BAŞKAN:
13 yaşından beri Fenerbahçe'de olan 1 Nisan 2002 doğumlu Gürkan, U15, U17 ve U19 takımlarının kaptanlığını yaptı. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkan genç stoper 1.90 boyunda. Kasımpaşa maçında kadrodaydı. Bu hafta ise üniversite sınavı nedeniyle riske edilmedi.
CENK ALPTEKİN:
Sol ayaklı olan 12 Ocak 2001 doğumlu genç stoper, güçlü fiziğiyle sivriliyor. 1.92 boyundaki Cenk, A takımla antrenmanlara çıkıyor. Cenk'in topu oyuna sokuşu da takdir ediliyor.
DENİZ YILMAZ:
12 Ocak 2000 doğumlu Deniz Yılmaz, 1.89 boyunda. Her iki ayağını da kullanabilen genç stoper liderlik özelliği olan da bir isim ve tıpkı Gürkan ve Cenk gibi ciddi bir potansiyele sahip.
ALTERNATİF İSİMLER HAZIR
Sarı-lacivertlilerde Dereağzı'nda bol alternatifli bir oyuncu havuzu bulunuyor. 17 yaşındaki Kazakistan doğumlu sol bek Mikael Askarov, yine 19 yaşındaki sol bek Ömer Çakı ve daha önce U17 takımında da oynayan 18 yaşındaki stoper Kemal Bayrak gibi isimler de gelecek için umut veriyor.
ÖMER FARUK ÖRNEĞİ
Dereağzı'nda genç yıldızlar arasında Ömer Faruk Beyaz'ın ayrı bir yeri var. Merih Demiral gibi elden kaçırılmaması için kulüpte herkesin üzerine titrediği 16 yaşındaki orta saha, altyapıdaki diğer gençlere de örnek oluyor. Milliyet'in haberine göre artık tamamen A takım kadrosunda olan Ömer Faruk, diğer gençlere rol model olmuş durumda.