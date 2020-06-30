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'ye 'den tam 5 takviye daha!

en hareketli takımı olması beklenen ve bu doğrultuda çalışmalara başlayan , ilk bombasını 'ın elinden kaparak patlatmıştı. Bunun daha başlangıç olduğunu belirten Fenerbahçeli yöneticiler, 'nun raporu doğrultusunda 'in 5 yıldızı için daha harekete geçti.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 09:55 Son Güncelleme: 30.6.2020 09:58 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen yaz sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

Ezeli rakibi 'ın elinden 'ı kapan sarı-laciverliler transferde 5 bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

Yönetim, gelecek sezon sonunda seçim olması nedeniyle hamlelerini buna göre yapacak ve mutlak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulacak.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

Başkan , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kötü kadro kurma lüksümüz yok" demişti.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

Sarı-lacivertlilerde, bu doğrultuda şampiyonluk için tüm olanaklar zorlanacak.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

Sportif direktörlüğe getirelecek olan , şampiyonluğa oynayacak takım kadrosunun kurulmasında boş rolü oynayacak ki zaten şimdiden çalışmaya başladı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

'nin ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan ve ile söz kestiği de yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

, iki isme yıllık 1'er milyon Euro'dan teklifte bulundu. Bu iki oyuncunun ile yapacağı görüşmeler formaliteden öteye geçmeyecek. Çünkü Beşiktaş, iki oyuncuya 'nin teklifinin ancak yarısını önerebiliyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

Siyah beyazlı yönetim Gönül'e ayrıca maç başı primler de öneriyor ve bu durumda yıllık rakam 800 bin Euro'ya çıkabilecek. Ancak 'nin garanti 1 milyon Euro teklifi oyuncu için şimdilik daha cazip görünüyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

'nin radarında iki flaş isim daha var: Edin Visca ve Kahveci...

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

Önceki sezon ve bu sezon başında da sarı lacivertlilerin istediği iki yıldız için , girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

Her iki oyuncunun da sözleşmesinin devam ediyor olması en büyük sorun. yönetimi, iki oyuncu için geçen aylarda Başakşehir yönetimi nezdinde bir nabız yoklaması yapmıştı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

, ve için bonservis bedeli ödemeyecek olan , bütçesinin aslan payını gerekirse Visca ve için kullanacak.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

'nin listesindeki bir diğer isim de Beşiktaşlı ... 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde transfere sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

Bu sezonun ilk devresinde yaşadığı sakatlıktan sonra henüz sahalara dönemeyen genç oyuncu, devre arasında yeni sözleşme konusunda yönetimle ters düşmüştü.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

yönetiminin söz verdiği yeni sözleşme şartlarını yönetimi ağır bulmuştu. Bu süreçte menajeriyle de yollarını ayıran Toköz'ün gelecek yıl sözleşmesi sona erecek.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!

yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde 'ü satmaya sıcak bakıyor. Ajansspor'un haberine göre ile 'nin iyi ilişkileri de bu transferi olanaklı kılıyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!
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Fenerbahçe'ye Süper Lig'den tam 5 takviye daha!
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