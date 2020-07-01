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6 saniye kuralında bir iş var!

Galatasaray- FK maçında yeniden gündem gelen 6 saniye kuralı - Aankaragücü karşılaşmasında uygulanmadı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, 4 ihlalde de düdük çalmadı.

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 1.7.2020 ABONE OL
6 saniye kuralında bir iş var!

Ligde 6 saniye kuralı tartışmaları sürerken, bir hafta önce G.Saray maçında uygulanan kural, Trabzon maçında pas geçildi.

28. haftada G.Saray- Gaziantep maçının son dakikalarında Okan Kocuk'un 6 saniyeden fazla topu elinde tutması sonrası uygulanan 6 saniye kuralı aradan 1 hafta geçmesine rağmen unutuldu. Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı A.Gücü mücadelesinde hakem Abdulkadir Bitigen'in Ankaragücü kalecisi Ricardo'nun 4 kez gerçekleştirdiği ihlali görmezden geldiği ortaya çıktı.

Bitigen, Trabzonspor'un lehine vermesi gereken ceza sahası içinden kullanacağı 4 endirekt serbest vuruşu pas geçti.

15 SANİYE TUTTU, HAKEM GÖRMEDİ
Geride kalan haftada sahaya çıkan kalecilerin dördü 7 kez bu kuralı ihlal ederken, Ankaragücü kalecisi Ricardo ihlallerin yarısından fazlasını (4) tek başına gerçekleştirdi. Brezilyalı file bekçisi mücadelenin 74.33-74.48 arasında 15, 89.52-90.06 dakikaları arasında 14, 10.45-10.57 dakikaları arasında 12, 73.42-73.54 dakikaları arasında ise 12 saniye topu elinden çıkarabileceği rahatlığı olmasına rağmen çıkarmadı. Hakemin bu kararları tepki çekti...

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6 saniye kuralında bir iş var!
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