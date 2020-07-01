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İspanyol yıldız Cazorla'nın peşinde!

Son dakika transfer haberleri... ile birlikte çıkışa geçen Beşiktaş, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Takıma takviye yapmak isteyen siyah beyazlı takım, içinde bulunduğu ekonomik koşullar gereği bonservisi elinde bulunan isimlere yöneldi. Listesini hazırlayan İspanyol yıldızı gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 15:27 Son Güncelleme: 1.7.2020 15:39 ABONE OL
Beşiktaş İspanyol yıldız Cazorla'nın peşinde!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan , dünyaca ünlü yıldız 'ya kancayı attı.

Beşiktaş İspanyol yıldız Cazorla'nın peşinde!

Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş İspanyol yıldız Cazorla'nın peşinde!

2 YILLIK TEKLİF
Son olarak Villareal forması giyen yıldız futbolcuya 'ın 2 yıllık teklif sunduğu ifade edildi. Öte yandan Xavi'nin takımı 'ın da oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş İspanyol yıldız Cazorla'nın peşinde!

"TÜRKİYE SEÇENEĞİ GÜÇLENİYOR"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 'nın 1. önceliği Villareal'i, Şampiyonlar Ligi'ne götürebilmek ve 'nın sonuna gelindiğinde, takımının gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele etmesini sağlayacak sıralamada olması.

Beşiktaş İspanyol yıldız Cazorla'nın peşinde!

Bununla beraber, Cazorla için seçeneğinin de oldukça güçlü olduğu belirtiliyor. , bu sezon toplamda 34 maça çıkarken 12 gol 9 asist üretti.

Beşiktaş İspanyol yıldız Cazorla'nın peşinde!
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Beşiktaş İspanyol yıldız Cazorla'nın peşinde!
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