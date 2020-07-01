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İşte yeni yabancı kuralının detayları!

, ile yaptığı toplantıda gündeme dair birçok konuyu görüştü. Tarafların görüş alışverişinde bulunduğu konulardan biri de yabancı kuralıydı. 'den kulüplere bildirilen yeni yabancı kuralına göre kontenjan 3 yılda 12-10-8 şeklinde düşürülecek.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 23:40 Son Güncelleme: 1.7.2020 23:41 ABONE OL
İşte yeni yabancı kuralının detayları!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı arasında Riva'da 6 saat süren bir toplantı yapıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri önümüzdeki sezonlarda düşürülecek olan yabancı sınırı, 2020/21 futbol takvimi ve kamp dönemleri görüşüldü.

Liglerin başlangıç tarihi ve muhtemel sezon öncesi kamp tarihleri ile ilgili 18 kulüp, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimine görüşlerini bildirdi. Ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi takvimi, 2021 yazında yapılacak olan EURO 2020, sezon ortasında ara olup olmayacağı gibi noktalar bu gündem maddesinde dile getirildi.

YABANCI SINIRI: 3 SEZONDA 14'TEN 8'E

Sporx'te yer alan habere göre kulüpler, yabancı sınırı ile ilgili de soru ve görüşlerini TFF'ye iletti. Yabancı sınırının önümüzdeki sezonu etkileyip etkilemeyeceği, hangi noktada devreye gireceği soruldu. TFF, yabancı sınırının 3 sezon içerisinde kademe kademe düşürüleceği ve 12-10-8 şeklinde bir geçiş olacağı cevabını verdi.

Önümüzdeki günlerde TFF ile Kulüpler Birliği, bu konularda tekrar bir görüşme yapacak ve kararlar alınacak.

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İşte yeni yabancı kuralının detayları!
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