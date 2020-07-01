Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pellegrini Fenerbahçe'ye o yıldızı istedi!

'ye o yıldızı istedi!

'de adaylarının ilk sırasında bulunan , sarı-lacivertli yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü teknik adam, henüz imzayı atmadan ilk isteğini de yaptı. İşte Pellegrini'nin 'takımı onun üstüne'kurarım dediği yıldız futbolcu...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 09:13 Son Güncelleme: 1.7.2020 09:15 ABONE OL
Pellegrini Fenerbahçe'ye o yıldızı istedi!

'nin hafta sonunda görüşme yapmayı planladığı Şilili dünyaca ünlü Manuel 'nin henüz kendisiyle anlaşma sağlanmadan sarı-lacivertli yönetime için futbolcu ismi verdiği iddia edildi.

Pellegrini Fenerbahçe'ye o yıldızı istedi!

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adamın, Arjantin'in Racing Club takımında forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu 'un edilmesini istediği ifade edildi.

Pellegrini Fenerbahçe'ye o yıldızı istedi!

'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncuyu saha içinde serbest oyuncu olarak oynatmak istediği ve takımını da bu oyuncunun üzerine yapılandırmayı planladığı gelen haberler arasında.

Pellegrini Fenerbahçe'ye o yıldızı istedi!

'un güncel piyasa değerinin 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

Pellegrini Fenerbahçe'ye o yıldızı istedi!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pellegrini Fenerbahçe'ye o yıldızı istedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA