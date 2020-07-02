Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

'den 'ye resti! ve ...

'ın yıldız sol beki 'in, siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşen Caner için, ve devredeydi. Sarı-lacivertliler ile prensip anlaşmasına varan Caner Erkin, bir anda sözleşmesinde iyileştirme istedi ve ipler koptu. İşte Caner'in kararındaki Yandaş ve detayı...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 10:12 Son Güncelleme: 2.7.2020 10:57 ABONE OL
Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

ile 'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

Ancak Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı ileri sürüldü.

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

İddiaya göre Caner, 'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca kozunu oynayarak şartlarında iyileştirme istedi.

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

BATUR ALTIPARMAK'TAN AÇIKLAMA

'in yeni adresi merak konusu olurken oyuncunun menajeri Batur Altıparmak'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

'in menajeri konuyla ilgili "Bu iddialar doğru değil. Her gün başka haberler çıkıyor. 'den Caner Erkin için soranlar oldu ancak şu ana kadar ciddi olarak oturup konuşmadık. Yurt dışından da ilgilenenler var." ifadelerini kullandı.

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

GALATASARAY BOMBASI

mutlaka bir yerli sol bek isterken, gündeme gelen isimler arasında sarı-kırmızılılara en yakın futbolcu .

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

Ajansspor'un haberine göre; Milli futbolcu ile yaptığı görüşmede anlaşmazlık yaşayınca ile temasa geçmeye karar verdi.

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

Yönetimin bir süre önce ismini masaya koyduğu Caner'le çok yakın zamanda resmi görüşmelerin gerçeklemesi belleniyor.

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

ARDA VE CANER YENİDEN BULUŞUYOR

'da gelecek sezon için bir yandan çalışmalar devam ederken ile sözleşmesi resmen sona eren , Florya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

YÖNETİM ENGEL OLMAYACAK

Teknik Direktörü 'in ocak ayında da çok istediği eski kaptan için artık yönetim de transfere engel olmayacak.

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

Herhangi bir mali yük de getirmeyecek olan , boş mukaveleye imza atabileceğini de bildirdi.

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

BİRLİKTE OYNADILAR

ile 2009-10 sezonunda birlikte formasını terlemişlerdi.

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

Her iki futbolcu Manisaspor'un formasını da giymişti.

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA