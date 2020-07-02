Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye Galatasaray resti! Mert Hakan ve Arda Turan...

Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.
Ancak Mert Hakan Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı ileri sürüldü.
İddiaya göre Caner, Mert Hakan'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca Galatasaray kozunu oynayarak şartlarında iyileştirme istedi.
BATUR ALTIPARMAK'TAN AÇIKLAMA
Caner Erkin'in yeni adresi merak konusu olurken oyuncunun menajeri Batur Altıparmak'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.
Caner Erkin'in menajeri konuyla ilgili "Bu iddialar doğru değil. Her gün başka haberler çıkıyor. Fenerbahçe'den Caner Erkin için soranlar oldu ancak şu ana kadar ciddi olarak oturup konuşmadık. Yurt dışından da ilgilenenler var." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY BOMBASI
Teknik direktör Fatih Terim mutlaka bir yerli sol bek isterken, gündeme gelen isimler arasında sarı-kırmızılılara en yakın futbolcu Caner Erkin.
Ajansspor'un haberine göre; Milli futbolcu Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede anlaşmazlık yaşayınca Galatasaray ile temasa geçmeye karar verdi.
Yönetimin bir süre önce ismini masaya koyduğu Caner'le çok yakın zamanda resmi görüşmelerin gerçeklemesi belleniyor.
ARDA VE CANER YENİDEN BULUŞUYOR
Galatasaray'da gelecek sezon için bir yandan çalışmalar devam ederken Barcelona ile sözleşmesi resmen sona eren Arda Turan, Florya'ya dönmeye hazırlanıyor.
YÖNETİM ENGEL OLMAYACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ocak ayında da çok istediği eski kaptan için artık yönetim de transfere engel olmayacak.
Herhangi bir mali yük de getirmeyecek olan Arda Turan, boş mukaveleye imza atabileceğini de bildirdi.
BİRLİKTE OYNADILAR
Arda Turan ile Caner Erkin 2009-10 sezonunda birlikte Galatasaray formasını terlemişlerdi.
Her iki futbolcu Manisaspor'un formasını da giymişti.