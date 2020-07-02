Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geliyor

Devre arasında da gündeme gelen Fransız yıldız, ocak ayında İspanyol ekibi Real Valladolid'e gitmişti.
Valladolid ile 6 aylık sözleşme imzalayan Hatem Ben Arfa sezon bitince boşa çıkacak.
BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYECEK
Bonservisi elinde oyuncu arayan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.
Fotomaç'ta yer alan haberde Ben Arfa ve menajerinin önümüzdeki günler İstanbul'a gelip, sarı-lacivertli kulübe imza atacağı iddia edildi.
Olympique Lyon, Marsilya, Newcastle United, PSG, Rennes, Nice, Hull City formaları da giyen Hatem kariyerinde 393 maçta 73 gol atıp, 58 asist gerçekleştirdi.