Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geliyor

Dünya yıldızı isim 'ye! Menajeri 'a geliyor

Ve 'den beklenen hamle yine geldi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda boşa çıkacak olan Hatem Ben Arfa için bu defa kararlı. Kanarya, yıldız isimle her konuda anlaşırken menajerini de 'a davet etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 09:06 Son Güncelleme: 2.7.2020 09:12 ABONE OL
Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geliyor

çalışmalarını sürdüren 'nin Hatem Ben Arfa ile anlaştığı ileri sürüldü.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geliyor

Devre arasında da gündeme gelen Fransız yıldız, ocak ayında İspanyol ekibi Real Valladolid'e gitmişti.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geliyor

33 yaşındaki on numara, 'da sadece 4 maça çıkarken, skor katkısı yapamadı.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geliyor

Valladolid ile 6 aylık sözleşme imzalayan Hatem Ben Arfa sezon bitince boşa çıkacak.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geliyor

BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYECEK

Bonservisi elinde oyuncu arayan 'nin tecrübeli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geliyor

Fotomaç'ta yer alan haberde Ben Arfa ve menajerinin önümüzdeki günler 'a gelip, sarı-lacivertli kulübe imza atacağı iddia edildi.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geliyor

, Marsilya, , , Rennes, Nice, formaları da giyen Hatem kariyerinde 393 maçta 73 gol atıp, 58 asist gerçekleştirdi.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geliyor
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA