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'da hedef !

formasıyla bu sezon harika işlere imza atan , 'ı gözüne kestirdi. Tüm kulvarlarda 28 gole ulaşan Norveçli yıldız, Galatasaray maçında fileleri sarsarak bir rekoru daha tarihe gömmek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör 'in hedefi ise eksiklere rağmen yıldız isme göz açtırmamak.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 12:15 Son Güncelleme: 2.7.2020 12:25 ABONE OL
Galatasaray'da hedef Alexander Sörloth!

Ligdeki 6 maçlık gol hasretine Ankaragücü maçında son veren Sörloth, 'a bileniyor...

Galatasaray'da hedef Alexander Sörloth!

20 golle krallık yarışında zirvede bulunan Norveçli forvet, Avrupa ve 'nda da toplam 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da hedef Alexander Sörloth!

24 yaşındaki yıldız, 5 lig maçı ve kupa finalinde 1 gol daha bulursa, rekor kıracak. Öyle ki 'un efsanelerinden Şota, 1995-96 sezonunda 3 kulvarda 28 gol atmıştı.

Galatasaray'da hedef Alexander Sörloth!

Sörloth, deplasmanında pazar günü ağları bulup tarihine geçmek istiyor. Ligdeki gol sayıları baz alındığında ise Sörloth ile Şota arasında 5 fark var.

Galatasaray'da hedef Alexander Sörloth!

, 95-96'da 34 lig karşılaşmasında 25 kez fileleri sarsmış, 5 asist yapmıştı.

Galatasaray'da hedef Alexander Sörloth!

Fanatik'in haberine göre Sörloth ise 29 lig maçında 20 gol attı, 8 asistlik de katkı sağladı.

Galatasaray'da hedef Alexander Sörloth!
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Galatasaray'da hedef Alexander Sörloth!
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