Resmen açıklandı! "Boateng'i istiyoruz"

Beşiktaş'ta geleceği yılan hikayesine dönen Kevin Prince Boateng hakkında, Adriano Galliani konuştu.

75 yaşındaki İtalyan futbol adam, Baoteng ve Ibrahimovic'i Monza'ya transfer etmek istediğini doğruladı.

Galliani, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Böylesine sağlam ve iddialı bir yönetime sahip olmasına karşın, temasa geçtiğimiz oyuncular bizimle oynamayı reddediyorlar. Belki daha sonra bir anlaşma olabilir. Boateng ile flörtümüz oldu ancak parametrelerimize uygun olmayan bir maaş talep etti. Ibrahimovic? Onu seviyorum ama maaşına ulaşamayacağız." dedi.

Kevin Prince Boateng, bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkarken 2 gol kaydetti.