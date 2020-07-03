Beşiktaşlı Vida'ya İtalyan devi talip oldu!

Fanatik'in haberine göre tecrübeli oyuncunun, Roma'nın teklifine sıcak bakacağı ve Kartal'ın da, Vida'nın ayrılığı durumunda rotayı zaten daha önce de ilgisinin olduğu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'dan eski oyuncusu Welinton'a çevirerek, bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.