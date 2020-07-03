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Beşiktaşlı 'ya devi talip oldu!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezon transfer için bütçe yaratmak isteyen Beşiktaş bonservis bedeli getirecek isimleri elden çıkarmayı planlıyor. Bu isimlerden biri de . Hırvat yıldıza devi talip oldu. İşte o takım ve önerdiği rakam...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 10:43 Son Güncelleme: 3.7.2020 10:44 ABONE OL
Beşiktaşlı Vida'ya İtalyan devi talip oldu!

Siyah-Beyazlılar'ın savunmasının temel taşı olarak gösterilen Domagoj 'ya, 'dan dev bir talip çıktığı öğrenildi.

Beşiktaşlı Vida'ya İtalyan devi talip oldu!

'la sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan için Roma'nın, harekete geçtiği ulaşıldı.

Beşiktaşlı Vida'ya İtalyan devi talip oldu!

Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan Çizme ekibinin, listesine Hırvat stoperi de dahil ettiği ve menajerler aracılığıyla 31 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi.

Beşiktaşlı Vida'ya İtalyan devi talip oldu!

'ın senelik 3.4 milyon Euro'luk maaşıyla en çok kazanan isimlerinin başında gelen 'nın bu ücretini karşılaşmakta oldukça zorlanan Yönetimi'nin, teklifin resmi olarak önlerine gelmesi durumunda sıkıntı çıkarmadan 'Evet' diyeceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaşlı Vida'ya İtalyan devi talip oldu!

Roma cephesinin, 'ın kapısını ortalama 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle çalacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Beşiktaşlı Vida'ya İtalyan devi talip oldu!

Fanatik'in haberine göre tecrübeli oyuncunun, Roma'nın teklifine sıcak bakacağı ve 'ın da, 'nın ayrılığı durumunda rotayı zaten daha önce de ilgisinin olduğu, teknik direktör 'ın Alanya'dan eski oyuncusu Welinton'a çevirerek, bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.

Beşiktaşlı Vida'ya İtalyan devi talip oldu!
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Beşiktaşlı Vida'ya İtalyan devi talip oldu!
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