Beşiktaşlı Vida'ya İtalyan devi talip oldu!

Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan Çizme ekibinin, transfer listesine Hırvat stoperi de dahil ettiği ve menajerler aracılığıyla 31 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi.
Roma cephesinin, Kartal'ın kapısını ortalama 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle çalacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.
Fanatik'in haberine göre tecrübeli oyuncunun, Roma'nın teklifine sıcak bakacağı ve Kartal'ın da, Vida'nın ayrılığı durumunda rotayı zaten daha önce de ilgisinin olduğu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'dan eski oyuncusu Welinton'a çevirerek, bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.