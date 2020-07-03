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'ta gündem 'dan Pedro Guilherme

Son dakika haberleri... Gösterdiği iyi performansa rağmen sık sık sakatlanan Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet transferi daha yapmak isteyen Beşiktaş, 'dan Pedro Guilherme'yi kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 11:50 ABONE OL
Beşiktaş'ta gündem Fiorentina'dan Pedro Guilherme

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın, forvet hattını güçlendirmek istediği kaydedildi.

İtalyan medyası konu ile ilgili yazdığı haberde Kara Kartal'ın, bonservisi Fiorentina'da bulunan Pedro Guilherme'ye talip olduğunu duyurdu.

2020 SONUNA KADAR FLEMANGO'DA AMA...
Ocak transfer döneminde Fiorentina, oyuncusunu 1 milyon euro bedelle Flamengo'ya kiralamıştı. Pedro'nun Flamengo ile kiralık sözleşmesi Aralık 2020'de sona erecek. Beşiktaşlı yöneticiler, Fiorentina ile yapacağı müzakerelerde İtalyan kulübünden oyuncuyu, Flamengo'da forma giymesine karşın isteyecek.

ARA TRANSFERDE OLMAMIŞTI
Öte yadan siyah beyazlılar, ara transfer döneminde de Pedro ile ilgilenmiş ancak oyuncu Flamengo'nun yolunu tutmuştu.

Pedro bu sezon toplamda 9 maça çıkarken 2 gol kaydetti.


Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a!

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Beşiktaş'ta gündem Fiorentina'dan Pedro Guilherme
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