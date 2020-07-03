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'nin istediği sağ beki alıyor! 3 yıllık kontrat...

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren , aradığı sağ beke kavuşuyor. 'ün durumu belirsizliğini korurken siyah-beyazlılar atağa kalktı ve adı ile de anılan transferinde sona yaklaştı. , 23 yaşındaki sağ beke 3 yıllık sözleşme önerdi.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 19:57 Son Güncelleme: 3.7.2020 19:58 ABONE OL
Fenerbahçe'nin istediği sağ beki Beşiktaş alıyor! 3 yıllık kontrat...

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadronun temellerini atmayı amaçlayan Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona yakın.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Arjantin devi Boca Juniors ile sözleşmesi biten 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nahuel Molina'ya üç yıllık kontrat önerdi. Arjantinli futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Sağ bekimiz Gökhan, kalsın istiyoruz. Eğer olmazsa bir arayış içine girmek zorundayız. O olursa, yanına daha genç bir arkadaş alırsınız." sözleri sonrasında siyah-beyazlılar, bu bölge için ilk adımı atmış oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'ün geleceği hala belirsizliğini koruyor.

UDINESE'Yİ REDDETTİ!
İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese de Molina için görüşmelere başlamış ancak bir noktadan sonra ilerleme kaydedilemeyince oyuncu, transferden vazgeçmişti.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ!
23 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Boca Juniors formasıyla bu sezon 16 lig maçında boy gösteren Molina, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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Fenerbahçe'nin istediği sağ beki Beşiktaş alıyor! 3 yıllık kontrat...
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