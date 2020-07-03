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Utrecht ile futbola geri dönüyor!

2013-2017 yılları arasında formasını giyen Hollandalı yıldız Wesley , Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht ile futbola geri dönüyor. Sneijder, Galatasaray formasıyla 175 maçta 45 gol 44 asistlik performans gösterdi.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 13:30 Son Güncelleme: 3.7.2020 13:32 ABONE OL
Sneijder Utrecht ile futbola geri dönüyor!

Aralık 2018 yılından beri futbol oynamayan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder için taraftarı olduğu Utrecht kulübü ile futbola geri dönebileceği konuşuluyor.

36 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde yayınlanan kitabında bundan böyle teknik direktör olmak istediğini ve Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini söylemişti. Ancak memleketi olduğu şehrin takımı Utrecht taraftarları Sneijder'in geri dönüşü için ısrar ediyor.

TEKNİK DİREKTÖR İLE GÖRÜŞTÜ
Utrecth taraftarları Perşembe günü Sneijder'i ziyaret ettiler ve futbola Utrecth forması ile dönmesi yönünde tezahüratlarda bulundu. Hollandalı futbolcu ise bunu düşüneceğini dile getirdi ve Utrecht teknik Direktörü Jordy Zuidam ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini de dile getirdi.

ROBBEN'İN DÖNÜŞÜ DE ETKİ ETTİ
Arjen Robben'in taraftarı olduğu takımın formasını giyerek bir yıl daha futbol oynama kararı alması Sneijder'in kararında etkili olacağı belirtildi.

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Sneijder Utrecht ile futbola geri dönüyor!
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