Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Sergen Yalçın ve Caner Erkin...

'YENİ' SÖZLEŞME SERGEN'E YAKIŞIR

Son zamanlarda Sergen Hoca'yla aralarında fikir ayrılığı olduğuna dair yayınların yapıldığını belirten Başkan Çebi, "Bazıları yanlış biliyor olabilir ama bazıları da kasıtlı olarak yanlış yönlendiriyor. Hocayla bizim aramızda hiçbir sıkıntı yok. Biz hocayla oturup konuştuğumuzda kendisiyle çok açık ve net şekilde konuştuk. 'Ben de altyapıdan geliyorum. Gereğini yapmak hepimizin vazifesi' diyen bir hocamız. Takdir hocanındır, ben karışmamam. Ancak ve ancak ekonomik gerçekler var, bunu da zaten kendisi biliyor. Altyapıdan oyuncularımızın yetiştirildiği bir düzen istiyoruz ve bunu hocamız da istiyor" diye konuştu.