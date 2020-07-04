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'a İsveçli forvet! Hammarby'den

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yüksek formuna rağmen sık sık sakatlık geçiren 'â alternatif arayan siyah beyazlılar aradığı ismi 'te buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.7.2020 19:09 ABONE OL
Beşiktaş'a İsveçli forvet! Hammarby'den Muamer Tankovic

Önümüzdeki sezonun çalışmalarını sürdüren , bir süredir gündeminde yer alan isimlerden için girişimlerini sürdürüyor.

Beşiktaş'a İsveçli forvet! Hammarby'den Muamer Tankovic

basınından fotbol direkt'in haberine göre Tankovic, sözleşmesinin bittiği Temmuz ayı sonunda takımdan ayrılmak isterken AEK ve arasında bir yarışı söz konusu...

Beşiktaş'a İsveçli forvet! Hammarby'den Muamer Tankovic

Wigan da devreye girip oyuncuya resmi teklifini iletmiş olsa da İngiliz kulübünde yaşanan yönetim değişikliği sonrası bu transferin askıya alındığı belirtiliyor.

Beşiktaş'a İsveçli forvet! Hammarby'den Muamer Tankovic

Daha önce Fulham ve AZ Alkmaar formaları da giyen 25 yaşındaki sol açık, 'nda da 5 kez forma giydi.

Beşiktaş'a İsveçli forvet! Hammarby'den Muamer Tankovic

Bosna-Hersek kökenli oyuncu, bu yıl takımıyla çıktığı 8 maçta 6 gol atmayı başarmıştı.

Beşiktaş'a İsveçli forvet! Hammarby'den Muamer Tankovic
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Beşiktaş'a İsveçli forvet! Hammarby'den Muamer Tankovic
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