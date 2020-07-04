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'nin yeni sol beki

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takımda sol bek 'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kanarya, Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etmek istemiyor ve bu bölge için transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 'i kadrosuna katacağı konuşulurken son aday ise 'dan. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.7.2020 16:00 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Maciej Rybus

yeni sol bekini 'da buldu. 'la sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, 'in de istediği 'nın sol beki 'u ediyor.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Maciej Rybus

Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren , Premier Lig ekiplerinden forması giyen 'u ediyor. 'in de gündeminde yer alan Polonyalı sol bekin sözleşmesi 31 Temmuz'da sona eriyor.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Maciej Rybus

'nin bir süredir gündeminde olan ve takip edilen 31 yaşındaki oyuncunun bonservissiz şekilde gelecek olması Sarı-Lacivertlileri rahatlatıyor.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Maciej Rybus

Fanatik'in haberine göre transferin gecikmesinde tek engel Rybus'un son oynadığı maçta sakatlanması.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Maciej Rybus

Gelen sağlık raporları olumlu sonuçlanırsa Rybus, çubuklu formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Maciej Rybus

Bu sezon formasıyla 23 maça çıkan Rybus, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Maciej Rybus

Rus ekibinin formasını 70 maçta terleten Polonyalı sol bek 2 gol 5 asiste imza attı. Polonya 'yla 55 maça çıkan Rybus 2 gol atarken 11 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Maciej Rybus
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Fenerbahçe'nin yeni sol beki Maciej Rybus
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