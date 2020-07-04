Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil

Gelecek sezon çok daha güçlü ve geleceğe yönelik bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de hoca adaylarından biri de Şilili teknik adam Manuel Pellegrini'ydi.
Tecrübeli teknik adamın yeni bir yapılanmaya giden ve yeni yönetimiyle çok daha güçlü bir ekonomik yapıya bürünen Real Betis'le görüşmelerde bulunduğu ve anlaşmanın da yakın olduğu öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın İspanya tercihinde ekonomik faktörlerin büyük etkisi var. Pellegrini ekonomik sorun yaşayan bir kulüpte çalışmayı istemiyor. Ancak sebep sadece ekonomik de değil...
Real Betis'in efsane oyuncusu ve 38 yaşında olmasına rağmen takımın hala kaptanlığını yapan Joaquin de, Şilili hocaya "Gel, birlikte çalışalım. Burada büyük başarılar elde ederiz. Efsane oluruz." dedi.
Villarreal'de birlikte çalışan ve birçok önemli başarı elde eden ikilinin Real Betis'te yeniden buluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Pellegrini'nin de Joaquin'e her konuda büyük saygı duyduğu ve ona güvendiği öğrenilirken bu çağrının Şilili hocada etkisinin büyük olduğu kaydedildi.
F.BAHÇE'Yİ REDDETME SEBEBİ!
66 yaşındaki teknik adamın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmamasındaki en büyük sebeplerden birinin rahat bir çalışma ortamı bulabileceğine inanmaması...
Maddi şartların dışında Pellegrini tamamen kendi dili olan İspanyolcayı konuşmak istiyor ve futbolcularla arasında bir tercüman olmasına kesinlikle karşı.
Fanatik'in haberine göre Betis ve Pellegrini arasında kesin bir anlaşma olmamasına rağmen, Yeşil Beyazlılar'ın Fenerbahçe'ye göre Pellegrini konusunda çok büyük avantajları var.