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'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil

'de gelecek sezon teknik direktörün kim olacağı halen merak konusu. Sarı-lacivertlilerin görüşme yaptığı isimler Erol Bulut, Bjelica ve 'ydi... Ancak Şilili efsane ile büyük oranda anlaştı. Pellegrini'nin Fenerbahçe'yi reddetme sebebi ise şaşırttı.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 09:03 Son Güncelleme: 4.7.2020 09:05 ABONE OL
Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil

Gelecek sezon çok daha güçlü ve geleceğe yönelik bir kadro kurmak isteyen 'de hoca adaylarından biri de Şilili teknik adam Manuel 'ydi.

Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil

Tecrübeli teknik adamın yeni bir yapılanmaya giden ve yeni yönetimiyle çok daha güçlü bir ekonomik yapıya bürünen 'le görüşmelerde bulunduğu ve anlaşmanın da yakın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil

Tecrübeli teknik adamın tercihinde ekonomik faktörlerin büyük etkisi var. ekonomik sorun yaşayan bir kulüpte çalışmayı istemiyor. Ancak sebep sadece ekonomik de değil...

Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil

'in efsane oyuncusu ve 38 yaşında olmasına rağmen takımın hala kaptanlığını yapan Joaquin de, Şilili hocaya "Gel, birlikte çalışalım. Burada büyük başarılar elde ederiz. Efsane oluruz." dedi.

Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil

Villarreal'de birlikte çalışan ve birçok önemli başarı elde eden ikilinin 'te yeniden buluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil

'nin de Joaquin'e her konuda büyük saygı duyduğu ve ona güvendiği öğrenilirken bu çağrının Şilili hocada etkisinin büyük olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil

F.BAHÇE'Yİ REDDETME SEBEBİ!

66 yaşındaki teknik adamın 'ye gelmeye sıcak bakmamasındaki en büyük sebeplerden birinin rahat bir çalışma ortamı bulabileceğine inanmaması...

Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil

Maddi şartların dışında tamamen kendi dili olan İspanyolcayı konuşmak istiyor ve futbolcularla arasında bir tercüman olmasına kesinlikle karşı.

Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil

konusunda önceliği de 'da sorun yaşamayacak Güney Amerikalı futbolcular...

Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil

Fanatik'in haberine göre Betis ve arasında kesin bir anlaşma olmamasına rağmen, Yeşil Beyazlılar'ın 'ye göre Pellegrini konusunda çok büyük avantajları var.

Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil
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Fenerbahçe'yi reddetme sebebi şaşırttı! Sorun maddi değil
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