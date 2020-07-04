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Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu!

'a gözyaşlarıyla veda eden 'nun yeni takımı belli oluyor. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana gösterdiği performans ve davranışlarıyla taraftarların gönlünde taht kuran Japon yıldız için, ekiplerinden Al-Nassr teklif yaptı.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 12:31 ABONE OL
Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde son antrenmanına çıkarak Galatasaray'a veda eden Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun yeni takımı belli oluyor. Sarı-kırmızılı ekipte yaklaşık 2.5 sezon top koşturan Nagatomo'nun ismi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile anılıyor.

BAŞKA TEKLİF GELMEZSE KABUL EDECEK

Fotomaç'ın haberine göre Japon sol bekin bu teklifi beklemeye aldığı, ülkesinden veya Avrupa'dan başka bir öneri gelmezse kabul edeceği kaydedildi.

Galatasaray formasıyla 65 maça çıkan Yuto Nagatomo, 3 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.

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Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu!
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