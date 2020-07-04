Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Onyekuru veda için Galatasaray idmanında!

Onyekuru veda için idmanında!

Son dakika haberleri... Monaco tarafından geri çağırılan Onyrkuru, Galatasaray'ın son idmanında teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 18:59 Son Güncelleme: 4.7.2020 20:11 ABONE OL
Onyekuru veda için Galatasaray idmanında!

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, sözleşmesi süresinin tamamlanması nedeniyle takımdan ayrıldı.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Onyekuru'nun Galatasaray macerası resmen sona ererken Sarı Kırmızılı ekip, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" mesajı ile ayrılığı duyurdu.

Takımdan ayrılan Onyekuru'nun antrenmanda vedalaşması sırasında çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in oldukça üzgün olması ise gözlerden kaçmadı.

İşte o kare:

Resim

.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler... 4 Temmuz 2020 Sigaraya zam geldi mi? En düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?
Bu gece 5 Temmuz 2020 Ay tutulması ne zaman başlıyor, saat kaçta gerçekleşecek? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, burçlara etkisi nasıl olacak?
4 Temmuz 2020 Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim seçildi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
4 Temmuz son dakika Türkiye corona vaka sayısı: Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte günlük korona tablosu!
Son dakika: Sakarya'daki patlamanın ardından dehşete düşüren görüntü! Ortadan ikiye ayrıldı! Asıl faciaya ramak kalmış...
Yunanlılar Türkleri mumla arıyor: 1 Türk, 7 Avrupalıya bedel!
Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 E Okul VBS ekranı ile MEB okula başlama yaşı sorgulama ve kayıt durumu!
Son Dakika Haber: 2020 Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?
4 Temmuz 2020 MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar!
10 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Bu Cuma BİM aktüel kataloğunda Drone, akıllı bileklik ve diğer ürünlerde ŞOK fiyat!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Onyekuru veda için Galatasaray idmanında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA