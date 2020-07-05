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'dan 'a N'Sakala sitemi

ekiplerinden Aytemiz , deneyimli sol bek N'Sakala ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak 'ın araya girerek oyuncunun aklını çeldiğini açıkladı. ekibinden yapılan bilgilendirmede, siyah-beyazlı ekibin bu hareketinin hem kurallarına aykırı olduğu hem de etik olarak doğru bir davranış olmadığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 20:15 Son Güncelleme: 5.7.2020 20:20 ABONE OL
Alanyaspor'dan Beşiktaş'a N'Sakala sitemi

Aytemiz Alanyaspor'un sol beki N'Sakala, transferin gözde isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli savunma oyuncusu ile Beşiktaş'ın adı anılıyor. Akdeniz ekibi, siyah-beyazlı ekibin bu ilgisine sitem etti.

N'Sakala ile prensip anlaşmasına vardıklarını, ancak Beşiktaş'ın araya girerek oyuncunun aklını çeldiğini ifade eden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bu hareketin etik olmadığını dile getirdi.

Çavuşoğlu'nun resmi siteden yayınlanan yazısında, Beşiktaş'ın N'Sakala ile görüşmesinin aynı zamanda TFF kurallarına da aykırı olduğu vurgulandı.

İşte Alanyaspor'dan yapılan o açıklama:

"Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin, futbolcumuz Fabrice N'Sakala'nın transferi konusundaki açıklamalarını basından öğrendim. Üzerinde durmak istediğimiz husus, futbolcumuz N'Sakala ile daha önce üç kez görüşme yaptık ve son görüşmenin ardından futbolcumuz bizim teklifimizi kabul etti. Yeni sözleşmesini hazırladık ve kendisine teslim ettik. Kendisi de sözleşmede rakamsal olarak anlaştıklarını, sadece hukuki boyutu için avukatına göndereceğini bize söyledi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi.

Burada değinmek istediğimiz konu çok net. Beşiktaş gibi kulüpler büyük kulüplerdir. Anadolu kulüpleri ise belirli bütçelerle kurulan ve belirli ücretlerle oyuncu transfer eden kulüplerdir. Burada etik olmayan, futbolcunun sözleşmesi devam ederken, Beşiktaş yetkililerinin futbolcumuzla görüşmesi ve bizim verdiğimiz ücretten daha fazlasını teklif ederek aklını çelmesidir. Değinmek istediğimiz konu budur. Bence Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi yanlış bilgilendirilmiş olmalı ki, böyle bir açıklama yaptı. Burada bizimle sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla yüz yüze görüşüp transfer teklifi yapılması ve hatta anlaşma boyutuna gelinmesi hem Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği yanlıştır, hem de büyük kulüplerin nezaket kuralları içerisinde böyle bir durum olsa bile kulüp başkanının, diğer kulüp başkanını arayıp bilgi vermesi gerekir. Türk futbolu ancak dostane ilişkilerle gelişebilir.

Bu konularda birbirimize açık olmalıyız. Her zaman konuşup görüşebilmeliyiz. Diğer kulübün bilgisi olmadan yapılan her şey yanlış anlaşılmalara ve gerginliklere yol açabilir. Değinmek istediğim konu budur."

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Alanyaspor'dan Beşiktaş'a N'Sakala sitemi
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