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'den 'a övgü dolu sözler!

'in 30'uncu haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör , "Trabzonspor bu sezon çok başarılı işler yaptı, kolay bir maç olmayacak; 'daki maç da kolay olmamıştı. Kritik bir maç ancak bizim ne yapacağımız önemli." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 20:49 Son Güncelleme: 5.7.2020 20:50 ABONE OL
Fatih Terim'den Trabzonspor'a övgü dolu sözler!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, hem kritik karşılaşmayı değerlendirdi hem de kiralık sözleşmesi sona erdiği için takıma veda eden Onyekuru ile ilgili konuştu.

"TRABZONSPOR İYİ İŞLER YAPTI"

Son 2 sezonda 4 kupa kazanan takımına güvendiğinin altını çizen Fatih Terim, "Trabzonspor bu sezon çok başarılı işler yaptı, kolay bir maç olmayacak; Trabzon'daki maç da kolay olmamıştı. Kritik bir maç ancak bizim ne yapacağımız önemli. Sakatlıklarımız, cezalarımız bizim gerçeğimiz; Başakşehir maçınma oranla da bir eksiğiz. Onyekuru gitti ve bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Son iki sezonu 4 kupayla tamamlayan kendilerine sonsuz inanan bir takımım var. Kendilerine inanıyorum, güveniyorum ve kalan haftalarda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

"ONYEKURU BİZİM EVLADIMIZ GİBİDİR"

Henry Onyekuru'nun vedası hakkında da konuşan Terim, "Onyekuru'nun gidişi sürpriz oldu, futbol dinamik bir oyun ve saatler içerisinde her şey değişebiliyor. Onyekuru'nun gidişi de öyle... Galatasaray olarak ayrılıkların da en güzel şekilde olmasına özen gösteriyoruz. Onyekuru bizim evladımız gibidir ve Galatasaray'a yakışır şekilde kendisini uğurladık. Onyekuru gitmeseydi iyiydi ancak gittikten sonra da konuşmanın bir anlamı yok" şeklinde konuştu.

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Fatih Terim'den Trabzonspor'a övgü dolu sözler!
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