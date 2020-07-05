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'nın genç ismi 'yi ve istiyor!

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren takımlar, transfere yoğun mesai harcıyor. Genç ve potansiyelli isimlere yönelen 'ın 'dan 'yi kadrosuna katmak istediği ifade ediliyordu. Doğukan için ve 'in de devrede olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 18:18 ABONE OL
Karşıyaka'nın genç ismi Doğukan İnci'yi Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyor!

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın 21 yaşındaki yıldız adayı Doğukan İnci'nin Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in de radarına girdiği iddia edildi.

Corona virüsü salgınının ekonomik etkileriyle yeni sezonda kemer sıkmaya hazırlanan Süper Lig temsilcileri alt liglerden yetenekli gençlere yönelirken, yine 3. Lig'deki Gölcükspor'dan 19 yaşındaki İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan 18 yaşındaki Barış Sungur'u alan Fenerbahçe'nin Doğukan'la da ilgilendiği öğrenildi.

Karşıyaka'yla bu sezon çıktığı 24 maçta 12 gol atan genç forvet için şimdiye kadar yalnız menajerlerin temasa geçtiği, talip olduğu belirtilen kulüplerden resmi teklif gelmediği öğrenildi.

Yeşil-kırmızılılarda 2.5 sezondur profesyonel olarak forma giyen Doğukan'ın adı daha önce 2018 yazında da Fenerbahçe'yle anılmıştı. Genç oyuncu U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giydi. (Fotomaç)

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Karşıyaka'nın genç ismi Doğukan İnci'yi Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyor!
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