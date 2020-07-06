Erol Bulut: Hiçbir takımdan teklif almadım

Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri son günlerde sıkça gündeme gelmeye başlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yeni Alanya'ya açıklamalarda bulunan teknik adam, "Öyle bir şey yok. Ben buradayım, hiçbir takımdan teklif almadım. Sözleşme de yapmadım. Alanyaspor camiası ve taraftarları bilsin ki ben Alanyaspor'un hocasıyım. Takım olarak hedefimiz Türkiye Kupası'nı almak ve Süper Lig'i ilk 5'te bitirmek" dedi.

"SEZON BİTİNCE AÇIKLAYACAĞIZ"

Ali Koç, teknik direktör konusu için geçtiğimiz günlerde, "Biz de arzu ederdik kalan 8 haftada yeni bir hoca getirelim, Türkiye'yi tanısın diye. İki tür hoca vardır, bir tanesi yaşı ileri, hikayenizi satın alacak, tecrübeli, olgun belli bir marka olmuş. Veya genç hoca, dinamik, başarı isteyen, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer fırsatı olarak görecek. Buradaki başarılarıyla başka yerleri hedefleyecek. Bir hocaya odaklandık, anlaştık. Süper Lig'de sezon bitince yeni hocayı açıklayacağız. Emre Belözoğlu'nun karar verilmiş hocayla ilgili fikri var." demişti.