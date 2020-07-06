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'a 2 süper yıldız birden!

'in 30. haftasında evinde 'a 3-1 yenilen , şampiyonluğa havlu atarken ilk 4 de tehlikeye girdi. Gözünü gelecek sezona çeviren Aslan, birçok futbolcusu ile yolları ayırma kararı aldı. Galatasaray'ın hedefinde ise iki süper yıldız var.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:09 Son Güncelleme: 6.7.2020 09:19 ABONE OL
Galatasaray'a 2 süper yıldız birden!

Pandemi sonrası ligde şok puan kayıpları yaşayan , çalışmalarına öncelik verdi.

Galatasaray'a 2 süper yıldız birden!

Nagatomo ve Onyekuru ile vedalaşan 'da, Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmeleri bitecek. Falcao, Feghouli ve satılabilir. Kısacası 'da ciddi bir hareketlilik var.

Galatasaray'a 2 süper yıldız birden!

Daha önce menajerler vasıtasıyla önerilen artık boşta. 34 yaşındaki Hırvat yıldız, ekibi Al-Duhail ile olan sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'a 2 süper yıldız birden!

İtalyan basınının daha önce ve 'ye yazdığı Mandzukic'in transferi, biraz da Falcao'ya bağlı. Eğer Kolombiyalı yıldız giderse, maaş bütçesinde yeni bir süperstar için yer açılabilir.

Galatasaray'a 2 süper yıldız birden!

KANAT TRANSFERİ DE OLACAK!

Sarı-Kırmızılılar'da öncelik verilen bölgelerden biri de kanat. Onyekuru ayrıldı, Feghouli de gidebilir.

Galatasaray'a 2 süper yıldız birden!

Yönetim, 'eski Aslan' Bruma'yı gündemine aldı. Her fırsatta 'a geri dönmek istediğini söyleyen 25 yaşındaki Portekizli'nin PSV ile 2023'e kadar mukavelesi var.

Galatasaray'a 2 süper yıldız birden!

Fanatik'in haberine göre şartlar oluşursa , kiralama formülüyle Bruma'yı bitirmek amacında.

Galatasaray'a 2 süper yıldız birden!
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Galatasaray'a 2 süper yıldız birden!
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