Trabzonspor durmuyor!

Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet alan Trabzonspor'da gözler sıkıştırılmış fikstüre çevrildi.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig, 12 Haziran'da yeniden başlamıştı. 87 günlük aranın ardından sahalara dönülürken, TFF de sıkıştırılmış fikstür uyguluyor. Bu nedenle bu hafta 'çift maç haftası' olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor çarşamba günü Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak, pazar günü ise Denizlispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir bir haftada oynanacak 2 maçta da puan kaybı istemiyor.

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