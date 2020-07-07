Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a Schalke 04 talip oldu!

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a sürpriz bir talip çıktı. Almanya Bundesliga ekibi Schalke, bir süredir takip ettiği 2003 doğumlu futbolcu için sarı-lacivertli takımla temasa geçti.

YÖNETİM SATMAK İSTEMİYOR!

Schalke'nin bu transfer hamlesi Fenerbahçe yönetimini kızdırdı. Sarı-lacivertlilerin profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk Beyaz'ı gelecek planlarında düşündüğü ve kesinlikle satmak istemediği belirtildi.



KADRODA YER ALMAYA BAŞLADI!

16 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarındaki kadrosunda son haftalarda kendine yer bulmaya başladı. Teknik heyetin Ömer Faruk Beyaz ile özel olarak ilgilendiği ve kalan maçlarda süre vermeyi amaçladığı kaydedildi.

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