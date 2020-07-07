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'ye iki bomba birden! ...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Gelecek sezon şampiyonluğa oynacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmişti. Emre Belözoğlu önderliğinde yürütülen harekatta iki kritik bölge için transfer listesini hazırlamıştı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, Barcelona'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 18:27
Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Barcelona...

'in 31. haftasında 'ne konuk olacak , bir yandan 'dan alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmanın planlarını yaparken diğer yandan da için büyük uğraşlar veriyor.

Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Barcelona...

Sezonun sona ermesiyle beraber sportif direktörlük koltuğunda oturması beklenilen 'nun gelecek ve gönderilecek isimleri belirlediği ifade edilirken, rotasını 'nın 2 yıldızına çevirdiği belirtilmişti.

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Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Barcelona...

Bu bağlamda gündemine Katalan ekibinden Todibo ve Wague'yi alan Kanarya için İspanya'dan müjdeli bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Barcelona...

Donbalon, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde şu ifadere yer verdi;

Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Barcelona...

"'nın yeni transferleri finanse etmek için kadroda bazı futbolcularla yolları ayıracağı belitiliyor. Ayrıca, corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanan mali problemlerin bir kısmı, transferlerle kapatılacak.

Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Barcelona...

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen birçok oyuncu, şu anda başka kulüplerde kiralık forma giyiyor ve sezon sonunda geri dönecekler.

Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Barcelona...

Bunlardan 1. öncelik 04'ten geri dönecek Jean-Clair Todibo oldu. Ocak ayında sürekli forma giymek ve fırsatları yakalamak için gitti. Ancak, Almanya kariyeri istediği gibi gitmedi.

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