Fenerbahçe'nin istediği Tobido'ya Marsilya talip oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, büyük bir sürprize imza atarak Barcelona'da forma giyen Jean Clair Todibo ve Moussa Wague'ı listesine almıştı.

Bu doğrultuda temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya, 20 yaşındaki stopere talip oldu. Sezonu Schalke'de kiralık olarak geçiren genç yıldızın yeniden kiralanabileceği ifade ediliyor.

Marsilya ve Fenerbahçe ile birlikte İtalyan devi Inter de Todibo için devredeydi.

Kariyerine Les Lilas takımında başlayıp oradan da Toulouse altyapısında geçen Jean Clair Todibo, 2019'un ocak ayında 1 milyon euro karşılığında Katalan devinin yolunu tutmuştu. (Fotomaç)