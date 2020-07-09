Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehirli Mehmet Topal Beşiktaş'a!

Başakşehirli 'a!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, 'den 'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 16:15 ABONE OL
Başakşehirli Mehmet Topal Beşiktaş'a!

Yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

GÜNDEM MEHMET TOPAL
Milliyet'in haberine göre, çalışmalara şimdiden başlayan siyah beyazlı ekipte, Medipol Başakşehir'de oynayan Mehmet Topal ismi gündeme geldi. Kadroda derinlik olması ve yedek kulübesinde tecrübeli isimlerin yer almasını planlayan siyah - beyazlı kulübün, Mehmet Topal ismini şimdiden bir kenara not aldığı öğrenildi.

Yaz transfer döneminde orta sahaya bir genç bir de tecrübeli isim almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon planlamasını önümüzde hafta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte yapmaya başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler... "Sercan Survivor'dan elenmek zorunda kaldı..." Acun Ilıcalı Survivor'dan Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini açıkladı!
Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
8 Temmuz 2020 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim? Dün akşam Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?
A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı! A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde bu hafta neler var?
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları güncel ve canlı rakamlar
Oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası! Adını Feriha Koydum ile ünlenen Feyza Civelek'e üç ayrı suçtan...
8 Temmuz 2020 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
2020 AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak??
Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Duygu Özaslan magazindeki görüntülerinin ardından ilk kez konuştu: "İyileşme dönemindeyim ve o yüzden..."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehirli Mehmet Topal Beşiktaş'a!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA