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için 250 bin euro ödenecek

, 'in 31. haftasında 'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı , bu mücadelede 100. kez Galatasaray forması giyerek dalya dedi. Faslı orta sahanın kontratındaki madde gereği Cimbom, 'e 250 bin euro ödeyecek.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 11:44 Son Güncelleme: 9.7.2020 11:57 ABONE OL
Belhanda için 250 bin euro ödenecek

2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Younes Belhanda'nın sözleşmesindeki bonus maddesi Alanyaspor maçıyla birlikte devreye girdi. Sarı-kırmızılı takım, Dinamo Kiev'e 250 bin euro bonus ödemesi yapacak.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız futbolcu Younes Belhanda için bu maç ayrı bir öneme sahipti. Faslı yıldız, söz konusu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılı forma ile dalya dedi.

DALYA DEDİ

Belhanda, 30 Haziran 2017 tarihinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibinden bonuslar hariç 8 milyon euro'ya transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 74 Süper Lig, 13 Türkiye Kupası, 8 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 100 resmi karşılaşmaya çıktı.

Faslı futbolcu, bu maçlarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 19 da asist yaptı.

4 KUPA KAZANDI

Galatasaray ile 3. sezonunu geçiren Younes Belhanda, toplam 4 kupa kazandı. Belhanda 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer aldı.

Deneyimli orta saha, sarı-kırmızılı formayla oynadığı maçlarda 26 sarı kart, 4 de kırmızı kart gördü.

100 BARAJINA ULAŞAN 7. FUTBOLCU OLDU

Başarılı futbolcu, Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Fernando Muslera, Selçuk İnan, Ryan Donk, Martin Linnes, Sofiane Feghouli ve Mariano ile birlikte 100 maç barajına ulaşan yedinci futbolcu oldu.

DINAMO KİEV'E 250 BİN EURO ÖDENECEK

Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında yapılan anlaşma gereği Belhanda'nın her 25 karşılaşma için 250 bin euro ödenecekti. Yıldız futbolcu, Alanyaspor karşısında 100. maçına çıktı ve sarı-kırmızılılar, Ukrayna ekibine 250 bin euro bonus ödeyecek.

Younes Belhanda, kariyerinde oynadığı takımlar içerisinde Montpellier'de 144, Dinamo Kiev'de 88, Nice'de 36 ve Schalke 04'de 17 resmi müsabakada forma giydi.

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Belhanda için 250 bin euro ödenecek
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