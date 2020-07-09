Beşiktaş'tan Papiss Cisse atağı!

TRİBÜNLERİ COŞTURACAK!

Atmaca 35 yaşındaki forvetin geleceğinin birkaç gün içinde netleşmesini beklediklerini ifade ederek, "İnşallah bu ligi gol kralı olarak bitirir. Yaşı konusunda soru işaretleri olabilir ancak bence onun biyolojik yaşı 20. Kupa finalinde de oynayacak ve 'İnşallah kupayı kaldıracağız' diyor. Cisse, büyük bir takımda daha verimli olacaktır. 2 sezondur kalitesini gösteriyor. Beşiktaş tribünlerini coşturacaktır. Birkaç güne bu işin kesinleşmesini bekliyoruz. Sezon bitmeden önce imzalar atılmıyor. Şu anda Alanyaspor'un sözleşmeli oyuncusu. Alanyaspor'u çok seviyor. Alanya'da güzel bir macerası oldu" ifadesini kullandı.