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'tan atağı!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden ve 'ın yanına bir partner arayan Beşiktaş, gözünü 'in gol krallığı yarışını zirvede götüren 'ye çevirdi. Cisse'nin ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 17:42 Son Güncelleme: 9.7.2020 17:45 ABONE OL
Beşiktaş'tan Papiss Cisse atağı!

Teknik direktör 'la yükselen bir grafik çizen 'ta yaz dönemi çalışmaları hız kazanmış durumda. gol yollarında katkı sağlayacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, 'e damga vuran 'yi gündemine aldı. Senegalli golcünün menajeri Beşiktaş'la yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan Papiss Cisse atağı!

Ajansspor'un haberine göre, 'un Senegalli santrforu Papiss Demba Cisse, forması giymeye çok yakın. Öte yandan Pappis Cisse'nin menajeri Sedat Atmaca, Beşiktaş ile yaptıkları görüşmeyi anlattı.

Beşiktaş'tan Papiss Cisse atağı!

ANLAŞMA 1+1 YILLIK OLACAK!
, 'ın eski öğrencisi olan 35 yaşındaki Cisse ile genel hatlarıyla 1+1'lik anlaşmaya varırken, maaş konusunda görüşmeler sürüyor..

Beşiktaş'tan Papiss Cisse atağı!

CISSE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYOR!
Golcü futbolcunun geleceğiyle ilgili konuşan Atmaca, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ya ya başka bir yer olacak. Birkaç güne açıklanacaktır. Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte herkes oynamak ister" dedi.

Beşiktaş'tan Papiss Cisse atağı!

TRİBÜNLERİ COŞTURACAK!
Atmaca 35 yaşındaki forvetin geleceğinin birkaç gün içinde netleşmesini beklediklerini ifade ederek, "İnşallah bu ligi gol kralı olarak bitirir. Yaşı konusunda soru işaretleri olabilir ancak bence onun biyolojik yaşı 20. Kupa finalinde de oynayacak ve 'İnşallah kupayı kaldıracağız' diyor. Cisse, büyük bir takımda daha verimli olacaktır. 2 sezondur kalitesini gösteriyor. tribünlerini coşturacaktır. Birkaç güne bu işin kesinleşmesini bekliyoruz. Sezon bitmeden önce imzalar atılmıyor. Şu anda 'un sözleşmeli oyuncusu. Alanyaspor'u çok seviyor. Alanya'da güzel bir macerası oldu" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'tan Papiss Cisse atağı!

Bu sezon formasıyla 29 maça çıkan Cisse, bu maçların 27'sine ilk 11'de başladı ve 22 gol atma başarısı gösterdi.

Attığı 22 golün yanında 1 de asisti bulunan , 112 dakikada bir rakip fileleri sarstı. Maç başına 3.4 şut çeken Senegalli forvet, 'de gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor.

Beşiktaş'tan Papiss Cisse atağı!
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Beşiktaş'tan Papiss Cisse atağı!
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