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'dan yabancı sınırı açıklaması

'de önümüzdeki sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı kuralında değişikliğe gidildi. , yeni yabancı sınırıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 17:12 ABONE OL
Galatasaray'dan yabancı sınırı açıklaması

Süper Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı kuralında değişikliğe gidildi. Galatasaray, yeni yabancı sınırıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur.

Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir.

Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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Galatasaray'dan yabancı sınırı açıklaması
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